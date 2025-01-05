關愛隊服務涉造假 當局稱正檢視

【本報訊】政府在全港十八區設立了關愛隊，提供地區支援服務。但有報道指，關愛隊服務有「造假」之嫌，署理民政及青年事務局（民青局）局長梁宏正昨日出席一活動後回應事件，指相關報道不全面，民政總署會定期就關愛隊的服務作檢視，由於關愛隊設立接近兩年，當局現在正檢視服務，首先便是檢視關愛隊的服務是否適合區情，他強調，有很多服務都是適合的，亦可能有些需作出調整。

梁宏正指出，全港452隊關愛隊自2023年陸續成立，平均每隊有8至12名成員，隊員和成員都沒有收取金錢，是義工形式的安排。成立以來，關愛隊探訪了34萬個長者家庭或有需要的家庭。同一時間，也做了大約3.6萬次的家居服務。他引述該局局長早前曾指，關愛隊都做到所設的KPI（績效指標），甚至是超標完成。

成員被指向他人提供背心「打卡」 談到關愛隊在地區的服務，他指服務範圍較大，需要招募或找義工。至於關愛隊成員被直擊向他人提供有標誌的背心「打卡」、服務存疑，梁宏正強調，關愛隊做服務時都會穿戴讓人容易識別的衣物，其中一樣就是關愛隊的背心。