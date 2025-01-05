外勞低薪本地工勢危 當局死撐僅短期職位

議員促適時檢討表列工種 免僱主繞過政策 本港近年積極「搶人才」，但勞工界認為部分行業出現低薪搶飯碗現象。立法會人力事務委員會早前開會，議員對「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」來港的部分人才薪酬提出疑問。勞工及福利局解釋，獲批輸入本港的人才逾半均屬聘用期不足12個月的短期職位，而任期達12個月或以上的職位，不足10%人的薪酬低於二萬元。有議員認為，上述輸入人才計劃不受勞工顧問委員會監管，勞工界無法就人才的工作範圍及薪酬提供意見，建議政府適時檢討「人才清單」表列的工種，以免僱主繞過市場供應測試低價請人。

當局數據顯示，去年1月至9月，有26,607人經「一般就業政策」來港工作，超越前年、即2023年全年的26,270人；若以行業劃分，學術研究和教育、金融服務、藝術／文化輸入最多人才，主要來自南韓、日本及印度等地區。至於「輸入內地人才計劃」，去年1月至9月，則有18,784人經該計劃來港工作。

就外界質疑相關人才薪酬低於本港同職位員工，或造成搶飯碗現象，勞福局回覆指，該兩個計劃均為就業掛鈎的人才入境計劃，由市場主導，若企業有職位空缺，相關職位一般需由持有相關範疇學士學位或以上學歷的人士擔任，並藉市場供應測試該職位有招聘困難，才可按規定以適當薪酬聘用外來人才。

逾五成職位月薪低於2萬 上述申請個案的職位性質、種類及合約長短各有不同，獲批申請當中，超過50%屬聘用期不足12個月的短期職位，部分甚至不足一個月或一星期，故這類短期職位的薪酬自然低於二萬元。而涉及12個月或以上職位，若計及薪金及其他福利，逾90%的月薪福利水平高於二萬元；而餘下不足10%略低於二萬元的獲批個案，因所涉職位的市場薪酬福利水平本身較低，故獲批來港的人才其薪酬水平仍低於本地僱員月薪中位數。

議員陸頌雄認為，相關職位要與行業薪酬相若，部分職位的薪酬本身不高，小部分輸入人才人工低並不出奇。但他關注，政府早前公布的統計數字，部分工種的薪酬中位數偏低，「同我印象中有差距……（僱主）會唔會用初級技工人工請資深技工呢？」。他又指，部分行業招聘人手並不困難，促請政府適時檢討「人才清單」表列的工種。

議員黃國指出，若僱主透過「補充勞工計劃」招聘外勞，因相關計劃備受勞工顧問委員會關注，一定程度受到監管；而輸入人才計劃的過程，勞顧會無法參與其中，故不清楚輸入人才的薪酬、工作範疇等。他又指，經輸入人才計劃來港的人才，留港超過半年已算長，政府應細化入境時間，例如一個月以下、3個月以下、6個月以下等，並制訂相應的薪金標準，以免影響本地工人就業。