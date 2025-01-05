次季加強網上平台服務 支援青年情緒健康

【本報訊】香港生活壓力大，精神健康問題備受關注。勞工及福利局去年10月起舉行的「2024精神健康月」昨日閉幕。署理勞福局局長何啟明於活動致詞時表示，政府將於今年第二季新增青年情緒健康網上支援平台，以加強網上青年支援隊的服務，包括提供即時網上輔導服務，讓他們可以隨時隨地得到支援；並會在今年第3季增設4間專為精神復元人士照顧者而設的家長/親屬資源中心，以進一步支援精神復元人士及其家人和照顧者。

何啟明稱，政府為綜合社區中心於上年度（2023/24年度）的修訂預算經常性開支撥款超過5億元，較2010年服務開展時的資源增加約4倍。上年度中心為逾8,900人提供服務，舉辦了約3,800項公眾教育活動，有逾14.2萬人次參與。他又提到，政府將於2026年首季增設一間綜合社區中心，為有需要人士提供支援。

他表示，目前政府為有精神健康需要人士提供多項支援，包括設立24間綜合社區中心、中途宿舍、支援照顧者措施、推廣精神健康及共融文化的公眾教育活動等，並在全港5個區域設置精神健康流動宣傳車，以作及早預防、及早識別和及早介入。而社會福利署於去年10月起加強綜合社區中心服務，包括強化及早識別有精神健康需要人士和及早介入，同時加強約1,000名相關單位社工的培訓，以便處理複雜個案。