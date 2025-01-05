網約牙科街症 明起設候補制

【本報訊】牙科街症改為網上登記後缺席率偏高，衞生署明日起臨時實施超額抽籤，並引入候補機制，填補就診空缺。有醫療界人士昨出席活動後表示，牙科街症服務改為網上登記後，有部分已預約市民沒有應診，相信當局諒解部分人因為特別原因缺席，但提醒市民應善用政府服務。

另臨時實施超額抽籤 為免長者親身冒着風雨前往牙科診所「鬥早」排隊取籌，衞生署自去年12月30日推出牙科街症服務網上登記系統，但實施首3個服務日，均發現有個別成功獲發服務配額的人士最終未有就診。為善用公共資源，衞生署明日起臨時實施超額抽籤，適度增加中籤名額至超過實際服務名額，並引入候補機制，完成網上登記而未被抽中的65歲或以上長者優先列入候補名單。

衞生署會主動聯絡中籤者，確認他們是否收到短訊並提醒他們應診，若有中籤者未能出席，衞生署便會聯絡候補名單人士翌日早上8時30分到達診所，如就診當日有空缺，牙科診所人員會在上午9時30分開始致電候補名單人士，他們需於上午11時30分前到診所登記。該署會繼續監察新系統運作，密切留意市民的使用情況和出席率，如有需要會考慮引入機制、阻嚇缺席及濫用情況。