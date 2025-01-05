密度檢測 揭逾半現骨質減少 斷髖關節高危 易併發肺炎肌萎

【本報訊】隨年齡增長，市民患上骨質疏鬆的機會亦會上升。亞太骨質疏鬆基金會資料顯示，200名曾接受骨質密度檢查的人中，過半人有骨質減少，當中一成人屬於嚴重骨質疏鬆症。有機構昨日舉辦大型骨質檢測活動，為400名50歲或以上市民提供免費超聲波骨質檢測，今年首次提供專業跟進服務，為50名重症患者提供免費雙X光骨質密度檢查及醫生諮詢，吸引不少長者參加。

35歲起每年流失 籲勤檢查 有出席活動醫生向長者分享有關骨質疏鬆的知識，並指當病患出現骨折時，其實已患上骨質疏鬆，而手腕、脊椎及髖關節是骨質疏鬆最常見的骨折部位；如果髖關節或大腿骨骨折，更容易出現肺炎、肌肉萎縮等併發症，需要盡快做手術以減少併發症。

不論男女，由35歲起每年的骨質均會以0.5至1%地流失。由於每一個人都有機會患上骨質疏鬆，事前更沒有任何病徵，若不幸患病，會對病人造成廣泛影響，自我照顧能力降級，醫生鼓勵長者每兩年檢測一次。

是次活動由壽臣山獅子會主辦，亦是會方連續第十年舉辦活動，故今次特別將服務對象年齡推前至50歲，希望喚起市民預防意識。活動除了有骨質檢測及跟進服務外，亦設有中醫骨骼健康講座及物理治療運動示範，期望提升大眾關注及預防意識。