流感新春前迎高峰 幼園小學染疫嚴重

外遊回港求診升 逼爆公院急症 隨着聖誕及新年假期完結，外遊港人陸續回港，今年首3日公立醫院急症室首次求診人次達17,150人，平均每日有5,700多人次求診，每日都有近千人經急症室轉入內科。而內科住院病床更是連日爆滿，上周日（2024年12月29日）至上周五（3日）期間，病床過夜使用率平均高達110%。另外，本港流感逐漸升溫，有專家估計農曆新年前會達至流感高峰，預料持續時間及嚴重程度應較去年減少，但亦有機會出現兩種流感肆虐的「雙高峰」，呼籲市民做好預防措施，慎防染病。

據醫院管理局資料，自上周日起，公院內科住院病床過夜使用率平均高達110%，且情況一直維持至上周五，有兩日更高達113%，是自當局於上月21日起啟動服務需高峰期措施後，錄得最高的使用率。

多間公院病床逾120%住用率 其中上周四（2日）情況較為緊張，當日多間醫院午夜時內科病床的住用率超過120%，其中北區醫院病床住用率更高達131%。

天氣轉冷，本港流感漸漸升溫。衞生防護中心最新資料指出，近期本港流感活躍程度不斷上升，可能在本周至下周超越基線水平，反映本港即將步入流感季節。

港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅昨日出席電台節目時亦表示，過去一周本港的流感個案已達到世衞進入流感季節的基線，預料農曆新年前會達至流感高峰。患者當中，5歲或以下幼童感染率升幅較大，預計幼稚園或小學有機會出現爆發。

或現H1H3病毒同時大爆發 去年曾現最長的流感季節，被問及情況會否重演，孔就指當時很多人感染甲型H1或H3，相信今年情況不會像去年般嚴重，高峰期時間會較短。不過他亦提醒，兩種流感同時爆發的「雙高峰」仍有機會出現。

近期日本流感肆虐，孔繁毅表示，日本踏入冬季後氣溫較低，流感病毒較活躍，而近日亦有不少港人從日本返港後出現流感病徵。染病者中，沒有接種流感疫苗的人病情較嚴重，發燒數天仍未退燒。他呼籲市民切勿忽略流感嚴重性，要做好預防措施，特別是長者、長期病患者等高危人士，外出時亦可戴口罩。