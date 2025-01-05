今跑半馬拉松賽事 港珠澳橋分3段封路

【本報訊】第二屆港珠澳大橋半馬拉松今日舉行，將有8,000人參加，起點設於港珠澳大橋香港口岸，而昨日下午起大橋將分3個階段封路，直到今午約4時30分解封，配合舉行港珠澳半馬賽事。

賽道以大橋香港口岸作起點，沿經港珠澳大橋香港連接路，再折返至香港口岸終點。賽程約21公里，分為挑戰組及非挑戰組。因應去年被指流動廁所及加水站不足，大會稱今次流動廁所倍增，包括起點、終點70個，賽道則有130個，又說會用膠墊封起大橋的伸縮接駁位，改善橋面罅隙大的問題。

金巴續維持服務 而港珠澳大橋在賽事前後會封路。其中，第1階段封路已在昨晚實施包括封閉香港連接路（往香港方向）的左線及中線封閉。昨晚至今午約2時會實施第2階段封路，期間港珠澳大橋香港連接路（往珠海及澳門方向）的全部行車線、香港連接路（往香港方向）的中線；及來往䃟石灣掉頭處的支路會封閉。香港連接路會實施雙線雙程行車。

至於今午約2時至4時30分的第3階段封路，港珠澳大橋香港連接路（往香港方向）的左線及中線會封閉。而港珠澳大橋香港口岸貨車出境通關廣場後的一段貨車出境通道由昨晚至今午約3時臨時封閉。

因應賽事舉行，港鐵機場快綫會在今晨提供3班特別班次由香港站開出，多條機場巴士線會在亞博館外增設巴士站。另外，港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）、跨境巴士等在賽事期間維持服務。