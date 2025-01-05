「監管沙盒」收72試點申請 涵多類民生事項

【本報訊】運輸及物流局局長陳美寶昨日發布網誌，預期今年內會公布「粵車南下」細節，大欖隧道的收費則有望在5月收回隧道後下調。她又提及機管局將盡快公布擴大「機場城市」的發展大綱；無人機應用方面，陳指會進一步發展，除了節慶表演，亦能協助不同種類的偵測工作、參與救援，甚至提供配送服務，運輸局收到72個申請者提交的「監管沙盒」試點項目申請，申請內容涵蓋不同民生大小事項。

陳美寶在網誌談到北都公路的規劃，指北都公路除可釋放北部都會區各新發展區的發展潛力，還能進一步完善香港北部跨境客貨運的道路連接。大欖隧道專營權今年5月屆滿，陳期望立法會完成審議程序後，在今年5月政府接收隧道後下調所有車種的收費，並引入分時段收費，力求保持隧道暢通。

發展機場城市 大綱將公布 航空方面，港府會聯同機管局擴大「機場城市」的發展規模逾倍，打造本港的「機場城市」為世界領先新地標，機管局會盡快公布發展大綱。另外，國產飛機C919自元旦起定航香港往來上海航線，另有航空公司計劃提供來往廣州及香港的直升機包機服務。