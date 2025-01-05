郵輪碼頭招標以KPI主導 訂目標泊岸日數

稱整固期 未來或轉型表演場地 耗資82億元興建、號稱本港十大基建之一的啟德郵輪碼頭啟用至今逾10年，郵輪停泊量遠遠跑輸競爭對手。文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日表示，未來會考慮要求啟德郵輪碼頭承辦商，建議或承諾一年內吸引郵輪停泊在碼頭達一定日數，認為這是重要指標。她指出，去年有約4,500萬旅客人次訪港，較原先估算4,600萬人次少約100萬，當局不會拘泥於這個差別，「不一定要追求高數字」。

文體旅局在日前出台的《旅遊業發展藍圖2.0》之中，獨立草擬郵輪旅遊發展行動計劃，並提到啟德郵輪碼頭的營運商合約在2028年屆滿，但今年便會開始招標。羅指出，當局新招標時可訂立指標（KPI），要求營運商在合約期內去達成，舉例在一年365天內有多少日子有船停泊；或視乎投標者願意承諾的日數去挑選合適的營運商。

她強調，啟德碼頭去年郵輪停泊回復率已達2019年的73%，屬亞洲港口的高位，現時處於整固期，未來亦希望碼頭轉型，她對碼頭作為表演場地持開放態度。又指啟德體育園可與啟德郵輪碼頭配合發展，旅客落船看表演後便可回船上休息。

盛事貨不對辦 研機制監管 至於以往有盛事貨不對辦，羅指當局正研究機制作出監管，確保主辦方宣傳的盛事最終能實現成果。對於善用本港水體作為旅遊點，羅認為可以串連新落成的海岸線景點作海上遊覽路線，亦正構思開放一些特別場所，例如天星小輪駕駛室，令旅客能感受香港的文化、歷史。

另外羅淑佩表示，去年全年訪港旅客數字約4,500萬人次，較2023年上升31%，當中內地旅客按年升約27%，非內地旅客更按年上升約44%。其中上月（2024年12月） 訪港旅客按月增17%。

除夕元旦旅客人次跌10% 其中，深圳赴港「一簽多行」個人遊上月恢復及擴展後，內地訪港人數不斷攀升，單計上月訪港旅客有426萬人次，內地旅客超過310萬人次，平均每日超過10萬人次，周末平均每日更達13.2萬人次，均較去年11月平均每日人次高17%。

她又提到在剛過去的除夕及元旦共錄得約29.2萬旅客人次，雖較對上一年同期低約10%，但她解釋2024年除夕並非內地假期，與2023年不同，不能直接比較；聖誕新年節日期間日均旅客人數達到13.9萬人次，分布較對上一年平均，相信是由於深圳「一簽多行」重啟，旅客「鍾意幾時過嚟就嚟」，不必集中在「紅日」訪港有關。

至於今年的訪港旅客能否重回疫情前水平，羅淑佩認為，過往有一段時間，社會有聲音反映市面有過多旅客，影響服務質素及旅客體驗等，認為現在應循序漸進令旅客重新愛上香港，目標使他們多回頭來旅遊。