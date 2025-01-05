推售表現曳 不考慮重設勾地機制

【本報訊】樓市插水，政府推售土地遇冷風，去年更多次流標。昨日財金官員出席財政預算諮詢會時，被問到政府會否重推勾地機制，他明確回應不會考慮，因為勾地表的做法會令政府失去主動權，政府希望可以審時度勢、因應環境來決定推那些地來拍賣，這才較符合社會需要和公眾利益。

研公屋租置計劃 有市民在諮詢會上要求重推公屋租置計劃，指此舉既可增加庫房收入，亦可以令到很多年輕家庭不會因公屋富戶政策而影響到他們的居住情況；又建議提供更多的青年宿舍，好讓年輕人有私人空間並可積累人生的第一桶金。財金官員稱會和房屋局商議租置計劃；至於青年宿舍，則受制於土地不足，故此要按輕重緩急。他強調，政府首先是照顧公屋和居屋，其次也要確保私人住宅樓宇土地的供應，否則土地供應不足引致樓價飛升，對社會影響也很大，所以要作出平衡。

有人提及公眾街市生意下跌50%，盼當局推出措施減租幫助檔販，財金官員指，早前街市已免租一段時間，當經濟逐漸復常，政府須收回部分成本，租金有一些調整是在所難免，政府會小心顧及商戶和市民的負擔。他強調，政府在解決財赤同時，亦會推動不同的工務工程，以債券形式來支持北部都會區和一些新發展區的發展。談到近期政府發行債券的認購不如往常般熱烈，財金官員解釋政府發行的債券絕大部分是給機構投資者的，且超額認購3、4倍。政府將一部分債券推出零售，其息口都比機構投資者高一些，好讓市民可參與基建發展之餘，亦享有一個穩定回報的投資選項。