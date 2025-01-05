千億財赤重磅 節流救亡庫房 罔聞減薪選項

「三數年收支平衡」恐奢望 市民被開刀勢難擋 港府面臨巨額財赤，政府官員昨「報喜」，指今年的財政赤字料會少於一千億元，當局會透過節流等財政整合計劃，又指「樓價不會一直跌」，盼「三數年時間」本港可恢復收支平衡。不過，坊間要求高官、公務員及立法會減薪以示共度時艱，立法會主席梁君彥昨先「閂後門」，認為減薪會損害市民和公務員信心。有經濟學者認為，若說公務員減薪會影響士氣，當局更應該考慮巨額財赤造成的經濟困境會影響「700萬人士氣」！學者又指，以本港的財政狀況，要在「三數年」恢復收支平衡並不樂觀。會計界議員亦指，除非政府賣地有300億元進帳，加上每年縮減2至3%的政府開支、節流「好大力度」才行。

本港財赤高企，其中一個最大開支是公務員薪酬及有關開支，立法會一項研究數據發現，上述開支由2022/23年度的1,491億元，增至2023/24年度的1,562億元，佔政府經營開支的百分率，更由之前的21%，一年間激增至26%；與此同時，資助機構員工薪酬及有關開支，2022/23年度亦高達1,505億元，佔政府經營開支21.81%，2023/24年度再增至1,554億元，佔政府經營開支25.85%。若以政府現時總開支7,700多億元計算，政府及相關僱員的人力開支已用近半。

稱公僕帶頭減薪削市民信心 近期，各方討論滅赤，有意見認為公務員及立法會議員等減薪可較有效減低開支，梁君彥卻擔心會有反效果，指很多私營機構都會參考公務員薪酬調整，公務員帶頭減薪會影響市民信心，更加不願消費，到頭來問題會更嚴重。促各界應思考如何開拓商機發展經濟「做大個餅」，讓市民有信心投資和消費。

能者多付 「樓價不會一直跌」 財金官員昨出席諮詢會與逾百市民交流時則稱，2024/25年度的財政赤字料較原先估計的481億元高，最新數字約1,000億元以下。他指出，疫情後政府出現財政赤字，過去一年礙於地緣政治和高利率環境，資產市場表現欠佳，樓價下跌約6.7%，導致賣地收入縮減，連同印花稅等來自土地的收入也就減少了。希望透過財政整合計劃，在三數年時間中將財政恢復收支平衡。他強調，政府會以節流為主，主要是控制政府經常性開支的增長；開闢收入則要「能者多付」。有意見指政府應該暫停發展公屋、居屋，以支撐私人樓市，財金官員則強調，不認同樓市會一直跌。

出席同一場合的香港中文大學經濟學系副教授莊太量指，政府要探討財赤問題的根源，是否減開支、削公務員薪金就可以解決，如果問題是賣不到地，就要思考怎樣賣地。他直言，本地幾個大發展商本身都有很多土地儲備，倡引入新的中小型發展商或外國發展商，並考慮因應小型發展商財力、拆散細地出售。

會計界議員黃俊碩認為滅赤主要看整體經濟環境，如果能夠回復以往一年逾300億元的賣地收入，加上每年縮減2至3%的政府開支，並以現有資源應付新項目、不再開設新增職位等多管齊下的節流措施，香港有機會5年後達致財政收支平衡。如果目標是3年的話，節流需要好大力度，或會影響公共服務。他認同公務員凍薪，減薪則恐私人企業會倣效，屆時恐造成消費收縮，一旦形成通縮只會得不償失。

扭轉財政劣況 學者指不樂觀 經濟學者李兆波則指，當局最新說的3數年恢復收支平衡，似較政府高層的看法更樂觀，他自稱「不太樂觀」。至於公務員減薪或影響士氣一事，他直言「700萬人士氣更緊要」，並指公務員減薪，料可慳近百億元，政府應在「適當時候」做「適當的事」。

談到削減「兩蚊」長者乘車優惠，他認為政府每年在港鐵獲60多億元股息，而「兩蚊」優惠僅花費幾十億，對扭轉財赤作用不大。鑑於政府架構臃腫，李兆波建議部分功能有限甚至重複的高薪職位可以刪去，但強調並非建議「炒人」，有關職位的人員可繼續留任或升職，只是日後不再設有相關職位，形容是「殺傷力最細」的做法。

外界擔心公務員凍薪或減薪可能會令私人企業倣效。 公務員編制與聘任人數