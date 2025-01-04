敏感檔案頻外洩 對投訴人好危險

港府部門近年接連出現資料外洩事故，翻查資料顯示，由前年8月數碼港遭黑客入侵，至去年5月消防處電腦系統有外洩風險，在約9個月內已出現6宗資料外洩事件；最新一宗涉及食環署。食環署一個敏感的文件檔案懷疑失竊，涉及九龍城區環境衞生辦事處辦公室的內部文件檔案，內有市民就區內環境滋擾投訴的紀錄，包括約100名投訴人的姓名和聯絡方法。

這些敏感資料外洩，因涉及對區內環境滋擾的投訴，並非只投訴老鼠太多日夜繽紛開派對，亦非關乎超強颱風過後樹木倒塌未清理，這些投訴，對物不對人；而今趟被竊的檔案屬敏感資料，很大機會會得罪經營食肆的店家或員工，這些店家、員工，難免有些「躁底」，甚或涉及黑幫，分分鐘會從洩漏的資料尋找投訴人報復！難怪有識之士都大表愕然：「咁都可以唔見啲文件，好危險啫，搞到天下大亂！」

有關檔案懷疑失竊事件，惹來各方劣評如潮。有學者稱，此次食環署資料失竊一事令人感到憤怒，這會導致市民對食環署信心大減，署方應就此事作出解釋和道歉，沒有管理好市民資料本身是一項重大失職。事實上，私隱專員公署亦曾批評有些部門在資訊保安政策上有欠全面，保障個人資料私隱及網絡安全意識不足。今趟食環署資料外洩，在一定程度上暴露部分公營機構人員良莠不齊，加上食環署比較多外判人員，亦缺乏對這些外判人員的管理，本報記者曾一再揭露食環署外判員工蛇王劣行。

學者續指，這些資料屬投訴人的個人資料，若被資料中的被投訴人獲得，甚至可能產生打擊報復之類的情況，或可能影響投訴人的人身安全，確實好危險！難道政府還嫌本港治安不夠亂嗎？刀光劍影時有發生，日前屯門寶田邨才發生一名男子疑爭女被刺斃！

有議員亦指公營機構不斷發生這種事情不可接受，事件反映政府對個人資料的保護不足，她之後亦將去信政府，籲就個人私隱這一方面立法。學者認為此次事件的受害者應向食環署索償，而私隱專員公署亦有義務協助受害者維權。議員則指類似事件發生後，當局都只是出來道歉，但洩漏風險依然發生！連投訴人資料都能被竊，顯然沒有將這些資料作合適保管，對投訴人的信心亦是很大打擊。議員同時表示，有關人士亦有機會觸犯在未獲同意下披露個人資料的罪行。

九龍城區議員透過電台節目表示，暫未接獲居民求助，署方正接觸受影響人士解釋和道歉。九龍城屬舊區，居民比較關注食肆、菜檔和肉檔的垃圾處理問題，特別是對店舖處理廚餘的方式有比較多的意見，可能就此作出投訴。講真，這方面的投訴涉及私人問題甚至恩怨等積壓，區議員希望署方可以改善保安系統或工作流程，避免再發生類似事件。然而，若署方處事依然冇心冇肺冇靈魂，類似離譜的事只會一再發生，好危險，分分鐘搞到天下大亂！香港人的「幸福感」排名恐怕會跌跌不休！