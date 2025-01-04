笑看天下：煙花璀璨變谷氣難散

中港股2025開局曳！港股2025年開局不利，恒生指數前日收市挫436點，為2019年以來最差開局日表現，而且沽空金額回升至308億元的3周新高，新年並沒有帶來令人振奮的「紅盤」新氣象。

此外，零售業寒冬未過，據政府統計處公布，去年11月的零售業總銷貨價值的臨時估計為317億元，較前年同月下跌7.3%，跌幅遠超市場預期的3.4%，已經連跌9個月。

零售管理協會指「一簽多行」即使帶動人流，但並非所有類別均能受惠，僅惠及平貨，旅客購買力弱，加上港元強勢，亦影響內地旅客購買高價產品意欲。看來，單靠深圳赴港「一簽多行」政策，旺丁係有，不過旺財就未必，是以有論者認為，特區政府應爭取其他大灣區城市逐步開放「一周一行」，方便當地居民來港旅遊消費。

香港是否真有如此魅力吸引大灣區嘅內地居民來港消費？老朽並不樂觀，皆因內地大把城市，如上海、北京、杭州、成都、重慶、昆明等，吃喝玩樂的點子都要比香港強，尤其係住方面，香港確實貴得多，是以從深圳來港消費的，鮮有過夜客。呢，元旦羅湖通關雖然延至凌晨2時，之不過仍有不少內地旅客滯港，淪為「麥難民」或瞓港鐵站，有內地客在「小紅書」怒問：「不是說今年會安排更好嗎？下次一定不再來！」

網民或許一時氣上心頭，下次未必不會再來，但見微知著，香港確實並未能做到「好客之道」，來一趟睇煙花，卻恍如難民趕餐死，逼到如沙甸魚爭搭港鐵回深圳，「今夜煙花璀璨」恐怕已變成「今夜谷氣難散」！香港若未能做好各方面的配套，卻開放其他大灣區城市「一周一行」，恐怕會惹來更多怨氣！