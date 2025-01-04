撥亂反正：歐洲斷氣 美國獲利

俄羅斯天然氣工業股份有限公司宣布，自元旦起停止所有經烏克蘭輸出天然氣的業務，理由是技術與法律問題，底因是烏國拒絕與俄方延續相關的過境輸氣協議。但國際能源價格未有因而大幅波動，一來是「斷氣」行動已醞釀了好一段時間，市場已大致消化了有關消息。其次是國際天然氣的供求情況，已在過去十多年尤其是俄烏戰事爆發以來，出現了顯著變化，大大降低了美西方對俄國石油與天然氣供應的依賴。

美國和俄羅斯在天然氣產能方面一直叮噹馬頭，但由於美國同時是全球最大的天然氣消費國，因此以出口量計算，俄羅斯在多年來一直雄踞世界第一。第二位是北美的加拿大，其主要出口地點就是美國。第三位是北歐的挪威，主要供應歐洲國家，地理上與俄國天然氣存在競爭關係。

隨着開採、運輸及液化天然氣技術的改進，以及意識到全球能源供應過度依賴俄羅斯帶來的威脅，美國近年顯著加大了天然氣的產能。加拿大受到冰封港口和環保要求等限制，只能繼續通過陸路將天然氣輸往毗鄰的美國，美國的新增產能則可相對符合成本效益地賣到世界各國，並從中賺取差價。根據最新統計，美國於2023年已超越卡塔爾和澳洲，成為全球最大的液化天然氣出口國，而歐洲正是其最大買家。

故此，俄羅斯是次向歐洲「斷氣」，對全球天然氣供應整體影響不大，只是將利潤轉移至美國及挪威等北約天然氣出口國，可能是烏克蘭「戲子總統」澤連斯基送給美國候任總統特朗普的「見面禮」，讓對方體會到延續俄烏戰事可帶來的好處。首當其衝的則是摩爾多瓦、斯洛伐克等離北歐較遠，以及沒有自家港口的東歐內陸國家，能源成本勢必上升。