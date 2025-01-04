自成一家：用水電站掐住印度咽喉

一直以來，中國並沒有投入太多精力開發西藏地區的水電資源，關於雅魯藏布江下游建設水電工程的計劃流傳多年，直到2020年才首次明確指出要規劃，並在早些日子正式批准工程啟動。這個世界上最大的水電站大壩一旦建成，將有望帶動西藏的經濟發展，不過中印關係恐怕也會迎來新一輪的爭執。

在地理位置上而言，雅魯藏布江流出中國境外後，將匯合印度的恒河，最後在孟加拉入海，雅魯藏布江水電工程的建設或多或少會影響到下游的印度和孟加拉。所以北京早些年提出在雅魯藏布江下游興建一個大型水電站後，一直遭到印度反對，擔心北京借此掐住自己的咽喉，隨時可以在大壩關閘和放閘，造成印度國內水災和乾旱。

北京此前曾多番和新德里政府溝通，希望紓緩印方的擔憂。但這些年印度日益靠近美國，以及不顧中國多次勸阻，計劃在有主權爭議的藏南地區修建水電設施。北京這次批准雅魯藏布江下游興建水電工程，顯示中方認為沒有必要再遷就印度，並且有意利用該項目反制印度對藏南的滲透，爭取在日後中印關係發展的過程中佔據主導權。

中國文化發揚於黃河流域，在公元前221年已經完成政治上的統一，原因之一，是黃河經過黃土地帶，夾帶大量泥沙，會阻塞河床，沖破河堤，淹沒周邊地方的人畜，損壞耕作物，需要中央集權才能有效治水。從這個角度來看，雅魯藏布江的水電站建設，不僅關乎能源生產，還涉及到地緣戰略，有助中國提高在南亞區域的影響力。唯一的問題是，水電站的位置距離印度邊境頗近，北京當局日後在該流域興建大型水電站時，除了要小心保護生態環境，也要做好防空系統。