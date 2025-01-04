冰鑑春秋：無限抗告嚇壞法官

柯文哲被裁定台灣政治人物史上最高的新台幣7,000萬元保釋金，並上電子腳鐐、限制住居後，檢方立刻提起抗告。果不其然，高院火速發回地院更裁，還詳列7項柯涉嫌串證的理由，甚至以現今科技發達，難以避免串證為由，等同命令地院羈押。

而檢方也沒閒着，除了繼續在法庭上申辯羈押理由，還透過媒體放話，若地院還是裁定交保，就會「無限抗告」，直到法官願意押人為止。在兩面的強大壓力下，儘管地院法官於庭審中，多次直接表現對檢方缺乏充分理由卻硬要羈押的無奈與難以苟同，但最終還是裁定柯文哲等4人全部羈押禁見，結束了這次攻防。

實際上，高院發回更裁的理由相當荒謬，若要以「科技發達」無法完全避免私下串供為理由，那麼台灣以後是不是除了被告認罪，否則統統不准交保，一律羈押？而檢方明明已經起訴，既然能夠起訴，顯然是認為已掌握足以定罪的關鍵證據與口供，那又何必擔心串供？至於以證人翻供為由要求羈押更是可笑，證人都對口供具結，隨意翻供是要擔負法律責任的，而檢方只要拿出訊問時的錄影錄音，就可以打臉證人，除非檢方蓄意曲解證人供詞，否則又何需定要羈押禁見才能確保證據？

說穿了，北院法官顯然完全不認同高院與檢方的羈押理由，但一方面必須顧慮過分得罪高層的後果，另一方面檢方若真厚着臉皮死纏爛打，等同為自己找來無窮無盡的麻煩，不如乾脆裁定羈押，至於被告律師若要抗告，自有高院出面解決。

其實檢方若真如自稱的充分掌握證據，又何苦使出這種下三濫的手段？而柯文哲再有爭議，畢竟是在野大黨的領袖，連這樣的人物都被如此對待，又要平民百姓如何對台灣司法有信心？