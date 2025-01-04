強詞有理：根基腐爛

在大水漫灌之下，去年美國股市屢創新高，部分龍頭科技股更是愈升愈有，泡沫愈吹愈大，不僅造就了馬斯克等一班超級富豪，也養肥了不少華爾街大鱷。但也有例外，曾被譽為美國製造業「皇冠上的明珠」的飛機製造商波音股價不升反跌，全年插水32%，成為道指成分股中的最大輸家，可謂「斯人獨憔悴」。

冰凍三尺，非一日之寒，波音股價插水當然不是沒有原因。這些年波音飛機事故頻仍，而且無奇不有，不是無緣無故墜毀，就是甩門甩窗，或者引擎起火。近日世界各地發生的多宗飛機事故，也都與波音有關，包括南韓嚴重空難、荷蘭客機衝出跑道、加拿大客機部分機身起火，這是巧合嗎？偶然的事故可以說是巧合，不斷重複的事故就不可能是巧合了。波音飛機質量與安全備受質疑，加上受到大罷工等種種困擾，聲譽和業績一落千丈，導致虧損連連，股價不跌才怪。

所謂物必先腐而後蟲生，波音的亂象其來有自，除了有客觀的因素，主要還是本身的問題。近年波音大力發展印度市場，前CEO是印度裔，許多高管和員工也是印度裔，還將部分軟件外判給印度企業，甚至直接在印度設立工廠。以致印度總理莫迪曾信心滿滿地表示，相信很快就能看到波音公司在印度設計和製造新型飛機。結果呢？新型飛機還沒看到，倒是看到波音飛機事故頻仍。有人懷疑是否跟軟件外判和印度生產的質量問題有關，顯然不是無的放矢。據說印度生產的蘋果手機零部件中僅有大約一半質量合格，道理是一樣的。

一葉知秋，波音這種曾經輝煌一時的巨型企業淪落至此，絕不是偶然的，而是美國製造業漸漸衰落的必然結果。當一間企業為追求利潤最大化而不惜犧牲質量，還有甚麼事不能發生？當絕大部分資金都投入金融市場炒賣，製造業怎麼可能不衰落？表面上美國金融市場熱火朝天，一片繁榮，實際上一切都是建立在浮沙之上，脆弱不堪。美國號稱全球最大經濟體，製造業產值卻只有中國的一半左右，這種空架子還能維持多久，實在令人懷疑。

對波音而言，雖然家底雄厚，暫時還可以支撐，但根基已經腐爛，內部問題叢生，再不想辦法固本培元，終有轟然倒塌的一天。歐洲空巴已跑在前面，中國大飛機也已起步，波音還有多少老本可以吃？