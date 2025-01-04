坦言集：西南屏障

中美之爭，在中國外圍便是東南亞與南亞（印度除外）。

東南亞已成為中國經濟的伸延地，實際上是中國工業加工出口的基地，也是相互工農業生產的互補地區。包括印尼在內，人口約6億，還在增長，正好補中國人口老化和減少。在地緣政治上，東南亞是中國的南疆，海陸兩路防守得宜，便無後顧之憂。南亞的經濟比不上東南亞，即使人口眾多，產生的經濟負擔大於競爭力。但中國在南亞是一方面抗衡印度的擴張，另一方面借巴基斯坦打通中亞之門，且巴基斯坦可助中國守衞新疆喀什南行之路，阻止分離主義者侵入。

中國政策是經濟為主，例如對巴基斯坦的援助，以及貿易和投資。中國一貫不干涉他國內政，政治上介入極微，不同於西方軟硬實力介入。中國憑仗的是長期的經濟交流，形成當地對中國經濟的依賴，也在西方和日本支援不足之時，中國可乘虛而入，沒有附帶政治條件，易為當地政府接納。

不過，經濟不足以保證與當地政府的長期關係。無論是東南亞或南亞，若有政權更替，都會衝擊與中國的關係。當美國決心對華圍堵，不從經濟入手，而從政權更替着眼，用新政府上台來打擊中國在當地的經濟政治關係，美國所費的不再是對當地整體經濟的支援，而僅只支持某些勢力的政治經費，通過民主選舉、顏色革命政變來奪取政權，進而排斥中國。菲律賓是典型例子，親華政權變成反華，且設有美軍基地，針對中國。泰國亦然，但軍人推動政變，阻止親美勢力的掌權。表面上，中國與東南亞、南亞關係良好，但只着眼經濟，容易被外來或本地政治因素衝擊而改變。中國囿於不干涉他國內政，變成自我約束。

近例是緬甸。軍政府與華友好，但被地方武裝打敗，大有失掉政權的可能，中國會否出兵援助？不出兵，緬甸政權更替，政權轉手後會否出現類似敍利亞的情況？屆時中國在當地的投資和經濟關係，便大有機會一朝喪失，包括中緬石油天然氣管道，當地更易成為外敵滲入的途徑。

同樣地，巴基斯坦的形勢微妙，中國未必可鞏固與之的政治關係。中國提議出兵打恐怖主義，巴國不同意，中國便不能插手。單只保安公司，沒法守衞瓜德爾港等大投資項目，亦沒法給予親華勢力必要的緊急援助。