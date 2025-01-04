小巴單車爭路罵戰 4騎手被捕

【本報訊】執法部門留意到近日網上流傳一段短片，片段顯示於2024年12月14日早上約8時，數名騎踏單車人士在大埔公路大窩段的路段上，懷疑將單車橫放在一輛公共小巴前方，期間有人打開小巴司機位的車門，並且辱罵車內司機。有關行為嚴重影響了其他道路使用者包括小巴乘客安全，新界北總區警員就懷疑涉案人士的駕駛態度展開調查。經調查後，發現該些騎踏單車人士於上述路段懷疑沒有靠左行駛並刻意干擾交通。

涉罔顧後果或疏忽策騎 警員經進一步調查後，確認懷疑涉案人士的身份，並於昨日拘捕3男一女（28歲至45歲），涉嫌「在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎」。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於1月下旬向執法部門報到。

執法部門指出，涉案路段路面相對狹窄，政府已經在旁建立完善的單車徑給騎單車人士使用。根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第51（5）條，如道路有一部分是劃給單車使用的，在該道路的任何其他部分騎單車則屬違法。