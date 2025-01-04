逃避追截自炒 鐵騎車毀人亡

【本報訊】九龍灣發生恐怖奪命車禍！昨日下午5時許，一輛大馬力電單車駛經宏基街中央郵件中心對開時失控，電單車撞至「散晒」，前輪與車身斷成兩截，鐵騎士飛彈至行人路重創昏迷。救護員接報趕至，經檢查後證實鐵騎士當場死亡。警員圍封現場調查，並以白布及帳篷遮蓋遺體。

圖作人肉路障不果 關員受傷 現場消息稱，事發前有交通警員駕駛電單車，在九龍灣發現涉事電單車懷疑車牌不合規格，於是響號展開追截，雙方在宏基街兜了兩個圈。期間，一名休班海關關員企圖做「人肉路障」攔截電單車，但徒勞無功兼跌倒手部受傷，結果電單車撞向路邊鐵柱車毀人亡，涉事電單車行車證及保險事後亦被發現已過期。事後，該名攔截電單車的40歲關員受傷，需由救護車送往聯合醫院治理。

有「車Cam」片段顯示，當時有交通警察電單車閃着警示燈追截電單車，期間一名男子走出路中擬截停電單車，惟電單車未有停下，更向着男子直衝而過，男子疑被電單車撞及滾地受傷。其後，電單車失事向左翻側，撞向左邊石壆後飛彈而起，最後人車分離墮地。有附近大廈保安員及車行職員，乍聞巨響後循聲查看。另有「天眼」片段顯示，涉事電單車被追截兜了兩個圈。

慘死鐵騎士姓黃（27歲），事主從事金融業，有要好女朋友，事發前他與一班朋友在九龍灣食飯，其後事主與朋友分別駕駛電單車及私家車離去。有朋友透露，肇事電單車為700cc，事主購買約一年，並指他平日車速不快，駕駛態度良好。

海關發言人表示，一名休班海關人員昨日發生交通意外，受傷送院。執法部門現正對交通意外進行調查，海關會全力配合。