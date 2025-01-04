元朗搗村屋毒品倉 檢可卡因拘無業漢 貨值370萬

香港海關根據線報，於前日在元朗掃毒，搗破一個村屋毒品儲存倉庫，檢獲4公斤懷疑可卡因和霹靂可卡因，以及一批毒品包裝工具，毒品總市值約370萬元，並以涉嫌「販運危險藥物」，拘捕一名無業男子。海關正進一步追查毒品來源和幕後有否黑幫操控。另外，執法部門同日突擊搜查深水埗一住宅單位，檢獲市值約16萬元的懷疑冰毒及氯胺酮（K仔），拘捕一名中年男子。

香港海關毒品調查科人員，於前日晚上在元朗區執行反毒品行動，期間發現一名形迹可疑男子，於是上前作出截查。其後，關員把他帶返其位於區內的村屋單位搜查，在屋內檢獲約3.2公斤懷疑可卡因、800克懷疑霹靂可卡因，以及大批毒品包裝工具，包括封口機、大量密實袋和電子磅等，檢獲的毒品總市值約370萬元。

關員隨即以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該名報稱無業的31歲本地男子。初步調查顯示，疑犯扮演管理毒品倉庫角色，涉案的村屋單位由其租用，相信檢獲的毒品供應本地市場，惟毒品來源、幕後有否黑幫操控，則有待進一步調查。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

深水埗冚毒窟 檢冰毒K仔 另外，旺角區警員根據線報及經調查後，同日在深水埗區展開打擊毒品行動，在南昌街一住宅大廈梯間，截查一名中年男子，在他身上檢獲約7克懷疑「冰」毒。警員其後搜查該名男子位於該大廈的住所，再檢獲約260克懷疑「冰」毒及約27克懷疑氯胺酮，毒品總市值約16萬元。該名48歲本地男子涉嫌「販運危險藥物」被捕，已被扣留調查，相信行動已搗破一個懷疑毒品包裝及儲存倉庫。