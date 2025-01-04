1月4日(六)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月04日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
1.5米高平台墮地 男工腳傷
【本報訊】屯門發生工業意外。昨日上午約11時，一名男工人在青山公路青山灣段香港黃金海岸工作期間，意外由約1.5米高工作平台墮下，在場工友見狀，慌忙協助報案。
救護員接報趕至，發現事主清醒惟腳部受傷，替其敷治包紮後，再由救護車把他送往屯門醫院治理，相關部門已就事故原因展開調查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20250104-0104_00176_228/1-5米高平台墮地--男工腳傷
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc