1.5米高平台墮地 男工腳傷

【本報訊】屯門發生工業意外。昨日上午約11時，一名男工人在青山公路青山灣段香港黃金海岸工作期間，意外由約1.5米高工作平台墮下，在場工友見狀，慌忙協助報案。

救護員接報趕至，發現事主清醒惟腳部受傷，替其敷治包紮後，再由救護車把他送往屯門醫院治理，相關部門已就事故原因展開調查。