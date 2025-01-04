一周36宗 騎劫WhatsApp帳戶 騙款270萬

【本報訊】元旦假期間，不少騙徒騎劫WhatsApp帳戶、假冒市民的親朋戚友行騙。執法部門昨日表示，過去一周接獲36宗WhatsApp帳戶騎劫相關的騙案，騙款高達270萬元。最高損失的一宗案件，是一名52歲男商人的WhatsApp帳戶遭騎劫，騙徒隨即要求其朋友轉帳到不明戶口，損失超過68萬元。

應用程式宜啟用雙重認證

當局提醒市民，若收到任何要求過數或匯款要求，切記要打電話向對方親身確認身份及有關要求。針對WhatsApp騎劫情況，部門就建議啟動應用程式內的「雙重認證」功能；登出不明的已連結裝置；切勿分享驗證碼或轉移代碼；避免使用不安全公共場所網絡，以及避免點擊不明連結和附件。若發現帳戶被騎劫，可透過該應用程式官方網站了解回復方法。