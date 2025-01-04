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龍門陣
露天貨倉離奇起火
火場冒出大量濃煙。
【本報訊】昨日下午約1時半，元朗永寧村一個露天貨倉突然失火，期間冒出大量濃煙，附近多名村民見狀，慌忙報案求助。
消防接報趕至現場，迅速開喉灌救，並出動搜救隊協助救援，火勢至下午約2時被救熄。火警中無人受傷，期間有4人須自行疏散至安全地方暫避，至於火警原因有待調查。
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