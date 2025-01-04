東呼即應：康署不濟 離場免簽走利霸位 健身室預約制倒米

變相趕客益私人市場 東呼即應揭亂象 康文署去年11月起實施健身室月票持有人需提前透過康體通預約使用時段，但新安排存在漏洞，因為預約制度容許月票持有人「由朝book到晚」，而基於只需取場時「簽到」，離開時不用「簽走」，即使健身室只有零星用家，系統依然顯示滿額，令市民無法使用。有健身業界人士批評康文署這種安排變相將願意付費健身的市民，送給24小時健身室市場，沒有把握時機為庫房帶來一筆額外收入。康文署回覆指，對於離場時不用「簽走」，該署會適時檢討及研究加設有關功能的可行性。

場內冷清 網上預訂見滿額 《東呼即應》接獲市民投訴指新規定令到公共資源浪費，而實施至今仍未見改善。市民盧小姐表示，曾到達康文署健身室時被工作人員要求須預訂才可進入，她當時所見場內其實沒幾個人，但上網預訂卻顯示「滿額」。她指出，現時署方要求只「簽到」但毋須「簽走」，例如從7時最早一場開始預約全天的時段，使用者只需要7時「簽到」，即使簽到後不進去亦霸佔了全天的名額，認為整個系統就是浪費使用時間。

僅靠自律 持月票者難訂場 《東呼》團隊到康文署其中一間健身室視察，有使用者到場後使用「自動簽場機」，一次過取用所有已預訂的相連時段，但無人過問何時離開，是否「按使用需要預訂」全靠個人自律。香港健身Guide主席邱益忠認為，很多人做運動或健身都是即時想做便會找最方便的地方。他估計有些月票持有人可能為了方便自己有空就能健身，提前預訂並霸佔所有他想要的時間，但不使用時又不取消，變相有些很想健身的月票持有人訂不到場地。

他又指，部分月票持有人可能一個月只能健身一兩次，平均計算下，購買康文署月票或比私人健身室還要貴。他續稱，商業健身室一般採取會員制，讓用家任何時候都可以做運動而且不需預約。他舉例，坊間的24小時健身中心可能一間店的會員數目是600至1,000人，某個時段特別多人時或要輪候健身，但不會出現無法健身的情況。

邱益忠稱，此情況令本身想用便宜的費用享受政府資源的市民因為怕麻煩，寧願多付三、四百元使用私人健身室，不用上網預訂就能直接任用。他又認為現在運動產業化踏入高峰期，很多人願意付費健身，康文署需要思考這些帶來額外收入的機會。

康文署回覆指出，在每段時段開始後，SmartPLAY會自動合併健身室時票及月票餘額讓使用者即時租用，即所謂「walk-in」。康文署又指，一直提醒健身室月票持有人應根據自己實際的需要，預訂適當數量的健身室段節，亦會密切留意是否有月票持有人不當地預訂過多健身室段節或經常不取用已預訂段節。至於市民質疑離場時毋須「簽走」，康文署表示會適時檢討及研究加設有關功能的可行性。