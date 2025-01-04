欖隧擬減收費 議員憂反致塞爆

【本報訊】大欖隧道將到期，政府接收後會推出新的收費安排，運輸及物流局局長陳美寶昨日出席《2024年行車隧道（政府）（修訂）條例草案》委員會，介紹「分時段收費」的方案，有議員擔心以「用者自付、收回成本」作方針，或令使用率過高，得不償失。也有議員要求政府進一步下調隧道費。

陳美寶表示，新方案會盡量縮短繁忙時段，只佔全日的少於18%，比3條過海隧道短一小時，屆時私家車隧道費會由目前的58元減至介乎18至45元，周末及公眾假期私家車會劃一收費18元；貨車及巴士等商用車會劃一收費73元，減幅已介乎33至80%，期望吸引更多「搵食車」使用大欖隧道。

倡按乘客人數調價 自稱是「屯門人」的議員劉智鵬擔心，未來隧道費減低，可能會導致使用量增加，擔心下調收費或「整爆咗條路，得不償失」。他又建議，現時全港發展隧道電子收費，可考慮加入更多「花款」，例如在手機應用程式按照乘客人數調整收費。

陳表示，明白市民期望政府「減多少少（隧道費）」，但同時需要確保隧道功能。她說該處雙向車流增長由2014年的平均每日29萬架次上升至2023年的36萬架次，預料隨着經濟及人口增長會再增加，政府的運輸模型已經計算相關因素。她又預計，2026年隧道剩餘容量約為15%，「仲有一啲空間」，以預防不時之需。