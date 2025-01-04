體育園主場館明測試 辦大專7欖賽

【本報訊】可容納5萬名觀眾的啟德體育園主場館將於明日舉行大專7人欖球賽，為主場館首場測試賽。當日將有17支來自香港大專聯賽男女子7人欖球隊在主場館上演17場比賽。當局預計將有約一萬名獲邀觀眾入場。場館草地大致已鋪好，座位將有冷氣提供，而館內酒吧將是全亞洲運動場館內最長的運動酒吧。

料邀萬人入場 禁帶水樽長傘 啟德體育園主場館有不同顏色的座位，包括橙色、紅色及藍色；亦設有梳化座的貴賓席及輪椅人士的位置。部分座位下或背後有冷氣出風口，大熱天時亦能為觀眾消消暑。啟德體育園總監鄧竟成指，場館設有150米長的開合式上蓋天幕，可防風、防雨、防噪音。但開合與否會視乎天氣、活動聲量，以及製作需要等，主辦機構亦要在事前作決定，不能在活動或賽事進行期間開合。

而草地大致已鋪好，剩餘小量位置仍待工作人員執修。現場所見，草地上層鋪上真草，下層則鋪人造草。而主場館2樓酒吧合共長約90米，模仿昔日啟德機場跳字顯示牌的布置；30間小食設施看似已準備就緒，相關飲品機及儀器已經設置好。

大專7人欖球賽預計由明日早上11時15分開始比賽，至傍晚6時半結束，觀眾可於早上10時開始入場。賽事不設現場售票，門票已透過主辦單位和不同團體分發，亦不設劃位。觀眾入場前須接受安檢，不可以攜帶水樽及長雨傘，有需要人士可使用場內飲水機和紙杯。