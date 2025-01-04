協會憂港府大規模填海 當局否認

【本報訊】《2024年保護海港（修訂）條例草案》於上月刊憲，以訂明更清晰機制規管維港填海工程，及簡化為改善維港而進行的小規模填海工程機制。保護海港協會認為，是否要填海應該由法庭決定，並非政府自己決定，憂慮一旦通過修訂會影響深遠。發展局於其社交專頁作回應指，政府無意進行大規模填海造地作房屋或其他用途，直指保護海港協會的說法完全偏離事實。

指政府修例「自己做番法官」 保護海港協會昨日召開記者會時表示支持小型填海，但不想見到大型填海。他們指政府原本計劃中環要填海多38公頃，現時已經填去18公頃，原本要將海岸線延伸多幾百呎；全面填平紅磡至舊機場跑道尾的範圍；灣仔、青洲亦會填海。但計劃均被法庭阻止。擔心今次修例的後果，是政府提出填海申請，「政府自己做番法官」。協會指政府將是填海後地皮的業主，有利益衝突。

協會又表示，曾多次要求政府解釋條例，惟至今未獲回覆。協會將向行政長官呈交請願信，並表明反對大型填海工程。發展局早前解釋，建議修訂是簡化相關機制，包括為改善海濱而擬於維港進行的小規模填海工程或海港非永久填海工程，如符合某些特定準則，可經簡化程序獲豁免不受推定規限。

至於其他海港填海工程，均會繼續受嚴謹推定規限，並須經過修例後訂明的法定程序，確定是否符合「凌駕性公眾需要」。

局方稱修例無削法院功能 發展局昨回應指修例建議並無削弱法院功能，亦無損市民的司法覆核權利；是為改善海濱拆牆鬆綁，絕非為大型填海鋪路。局方又指一直有就保護海港協會提出的質疑有理據地作回應，相反是協會堅持己見，漠視當局回應及提出的理據。局方重申修例獲立法會跨黨派支持，並得到海濱事務委員會大部分委員及公眾的支持。