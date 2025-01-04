涉呃長生津公屋被捕 新田環評覆核人准保

申福利疑入息虛報 出糧紀錄遭投訴 守護大嶼聯盟召集人、社工謝世傑據悉涉嫌作出虛假陳述，隱瞞真正收入騙取長者生活津貼及申請公屋，於昨日被重案組拘捕，其後獲准保釋候查。執法部門證實事件，房屋署、社會福利署及法援署均指不評論個別個案。謝於早前曾入稟高等法院，申請司法覆核挑戰新田科技城的「新田/落馬洲發展樞紐」環評報告，但法律援助署一直因謝的經濟狀況問題而未批出法律援助。

知情者踢爆月入5位數 據指謝世傑涉嫌申請長者生活津貼及公屋時，隱瞞真正的收入，虛報其入息僅為每月數千元，低於有關申請的入息上限。但熟悉謝的人士透露，謝世傑有受薪與機構和大學合作，甚至有簽訂聘用合約和出糧紀錄，月入數以萬元計。執法部門表示早前接獲投訴，經調查後於昨早在港島區以涉嫌欺詐罪拘捕67歲的謝。部門又稱，任何人以欺騙手段，包括隱瞞或虛報資料，藉此獲取利益，有機會干犯「欺詐罪」。

法律援助署則表示，該署基於私隱及法援條例的規定，不能在未經當事人同意下披露任何與法援個案有關的資料。署方強調，任何尋求法援的人士，在提供資料時明知而作出任何虛假陳述，或故意不披露其財務資料等，即屬犯法。署方亦會將懷疑個案轉介執法部門調查。房屋署及社會福利署則表示不評論個別個案。

謝世傑在1993年正式成為社工，在九龍灣啟樂臨屋區工作。2003年被調到大澳社區工作隊工作。2009年，前民政事務局局長曾德成，疑以其局長身份，向香港基督教女青年會施壓，導致謝世傑收警告信及被調職，引發過千名社工上街遊行，抗議曾德成以和諧為名打壓社工服務。

環評覆核申法援仍待批 謝世傑早前就環保署有條件批准新田/落馬洲發展樞紐環評報告而入稟申請司法覆核，指該環評報告有違環評條例、程序公義以及技術備忘錄等法定要求，要求推翻環保署的決定。案件已排期於今年6月9日審訊。他亦就該案申請法援，但法援署的代表於上月底向高院法官解釋，因坊間有人質疑謝的經濟狀況，故需再三覆核，預計將於兩個星期內有結果。法官則指，署方若在本月10日仍未有決定，須向法庭去信解釋。

他早前亦在社工註冊局改組後，被剔出該局社工紀律委員會備選委員名單，其後他去信申訴專員公署投訴，認為涉違法及違反程序公義。至於公共福利金計劃下的長者生活津貼，旨在為本港65歲或以上有經濟需要的長者每月提供特別津貼，以補助他們的生活開支。長者生活津貼現時每月金額為4,195元。