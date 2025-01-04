醫健：醫健寶庫：半月板撕裂 老幼治療方案不同

半月板形狀如其名，呈半月形，是膝蓋內的「枕頭」，能平均分布膝蓋所受的壓力並起緩衝作用。半月板撕裂是香港十分常見的運動創傷，其受損與膝蓋退化問題息息相關。任何年齡人士都有機會面對，但成因與處理方法卻因應年紀而大有不同。

半月板撕裂分為兩種，35歲以下的年輕患者多因高能量創傷如運動等，引起十字韌帶撕裂連帶半月板創傷性撕裂。這類患者的手術方案多是半月板修補術加十字韌帶重建術。年輕患者的半月板質素仍然良好，修補後能愈合的患者達八成以上。此外，進行半月板修補手術能預防膝蓋將來退化。

而另一種為退化性撕裂，多在50歲以上人士身上發現，是膝蓋退化的其中一個過程，當中有一半患者並沒有徵狀。隨着年齡的增長，半月板老化使其質素變差，對於這類患者的處理方案，骨科醫生之間一直有不同意見。除了特殊情況如腫脹、鎖膝外，國際共識一般都會主張不進行微創手術。

據多項大型研究指出，對於退化性撕裂，半月板修補術或半月板部分切除術都未必有效改善這類患者的痛症、膝蓋的功能，或改變退化的速度。打個比喻，以床架代表人的下肢，床褥為膝蓋軟骨。當步入退化階段，如有O型腳、軟骨磨損等，就好比床架已歪曲，床褥失去承托力，即使換了半月板這個「枕頭」亦不能安睡，這個情況或需要其他開放式手術如下肢矯形術（修理床架）或膝關節置換手術（更換整套床）才能改善徵狀。

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院

矯形及創傷外科學系駐院專科醫生 霍智謙

香港大學李嘉誠醫學院