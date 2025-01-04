澳門消息：連鎖超市爆鼠患 3分店勒令停業

【本報綜合報道】澳門大型連鎖超市來來有分店爆鼠患，當地市政署已勒令3間分店即時停業整頓，銷毀場內所有鮮活食品。相關分店分別位於石排灣業興大廈、氹仔百利寶花園及俾利喇街粵華廣場。來來超級市場昨午發表道歉聲明，指此次事件暴露出超市的管理疏忽與不足，對此深表歉意。

銷毀鮮活食品 全面消毒 當地市政署表示，因應社交平台流傳超市發現老鼠個案，接報後即時派員跟進排查，發現店內環境衞生情況一般，企業的防控鼠患措施不足，食物處理區未有妥善安裝防鼠設施，倉儲區發現鼠患出沒迹象。市政署基於食安風險，即時採取預防控制措施，勒令涉事3間來來超市分店停業，全面清潔消毒，直至通過覆查複檢。

來來超級市場的聲明提到，事件發生後，已迅速委託專業清潔消毒公司，對受影響分店立即關門及全面清潔消毒程序，着力解決鼠患問題。同時，針對所有貨品及設施亦會詳細檢查，相關食品已即時棄置處理，以確保提供衞生整潔及安全的購物環境予顧客。