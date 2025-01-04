將軍澳傳屋苑憂變疫廈 訪客需探熱驚詫

甫推行管業處捱罵 不足一日即縮沙 進入處所要量體溫的措施又再捲土重來！有消息指將軍澳某私人屋苑鑑於本港周邊地區正流行多種傳染病，由前日開始執行新冠疫情期間，要求外來人士需量體溫的做法。然而有關措施甫推出，旋即惹來反對聲浪，管業處迫於形勢惟有「縮沙」，推行量體溫措施不足一日便告擱置。

日前有網民在社交專頁留言，指慧安園由前日起開始對外來人士，尤其是針對外賣員工，一律要探熱，又形容做法是「全港首創」。有媒體致電慧安園管業處，所得回覆是察覺到各地有不同病毒肆虐，因此規定速遞、送貨及外賣等外來人士，進入時需要探熱，體溫正常可以照常送貨，如有發燒則提供口罩；至於住戶毋須探熱，不受措施影響。

本報收到消息，指慧安園管業處曾發出內部指引，要求準備器材以便保安員由前日起執行對外來人士量體溫的措施，相關通告則擬於日內張貼，故此有部分業戶並不知情。

「醫院出入都唔使探熱啦」 當知情者透過社交專頁公開外來人士進入慧安園要量體溫的做法，有網民表示「連我呢個做業主都唔知喎！」但更多人擔心措施會對外送員工作構成不便，留言「外賣員一定好熱㗎喎，個個送到咁急趕下一單」、「之後送慧安既單都唔會有人接，哭了」、「疫廈，唔送」等。亦有人斥量體溫措施多此一舉「唔講以為依家COVID緊」、「醫院出入都唔使探熱啦！」「唔係吓話，咁不如scan埋安心出行吖」。有人認為管業處宣稱量體溫只針對外送人員，做法或會涉及歧視。

儘管有網民對措施表示理解，然而面對大量抨擊和指摘，管業處方面亦不得不讓步，在前日較後時間決定叫停，外來人士需量體溫的措施不足一日便草草收場。本報曾致電慧安園管業處、以及該屋苑立案法團主席查詢，惟截稿時前者未有回覆、後者則表示不方便回應。