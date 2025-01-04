遇查逃捕撞傷警 貨車司機落馬洲就逮

【本報訊】本周三元旦日上午10時許，駐守長沙灣分區的一名警員，在美孚荔寶路與連翔道交界進行交通管制時，發現一輛輕型貨車違例停泊，警員上前了解時，發現一名中年男子坐在司機位，當時車窗開啟，司機右手持有針筒，車內有數包疑似毒品，由於懷疑司機在車內吸食毒品，因此即時制止及要求司機落車。詎料，該司機未予理會並駕車離去。

為免該司機在毒品或藥物影響下駕駛，危害其他道路使用者安全，因此警員捉緊司機手臂阻止車輛前行，惟該司機未有理會，繼續駕駛前行70米，警員最後失平衡倒地，貨車最後沿連翔道往旺角方向逃去。涉事警員頭部受傷，四肢擦損，被送往瑪嘉烈醫院治理。

警員經調查後，發現涉案司機早前透過租車公司租用車輛，並於案發後前往元朗執法部門，虛報早前駕駛時遭不知名男子截停及騷擾，試圖誤導執法部門的調查方向。

車上檢霹靂可卡因 執法部門經進一步調查後，於本周四下午約5時，在落馬洲尋獲涉案客貨車，在車上檢獲約10克懷疑霹靂可卡因，遂以涉嫌「狂亂駕駛」、「阻礙警務人員執行職務」、「誤導警務人員」及「藏毒」，拘捕一名姓莫（56歲）男子，並把他帶走調查。