撞南亞鐵騎士致終身傷殘 的哥囚14月

【本報訊】九龍城裁判法院裁判官王證瑜於去年11月在法庭審理案件時，被一名男子持刀企圖襲擊，幸王官及時閃避，沒有受傷。涉案男子被控企圖有意圖傷人罪，案件昨在九龍城裁判法院再訊。被告暫時毋須答辯，裁判官應控方要求，把案件押後至2月28日再訊，期間被告須還押。

32歲被告李政達，報稱無業。他被控於去年11月4日，在九龍城亞皆老街147號九龍城裁判法院8樓第8庭，意圖使王證瑜身體受嚴重傷害而企圖非法及惡意傷害他。控方昨指，案件已調查完畢，但需時索法律意見，申請押後至2月28日再訊。辯方無保釋申請，須還押候訊。案件編號：KCCC 2771/2024

意外發生後無停車 現年72歲被告陳錦全，昨承認3罪，包括危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、發生意外以致他人身體受傷後沒有停車、使用汽車而其配件沒有保持良好及有效的工作運作罪。他承認於2023年9月28日，在葵涌大白田街FA4420號燈柱附近，危險駕駛一輛的士，引致KHAN Sajid身體受嚴重傷害；同日有意外發生而沒有停車；以及使用之的士轉向齒輪箱右邊托架螺栓鬆動。

案情指，事主KHAN Sajid是外賣員。2023年9月28日下午約3時，事主在案發地點紅燈前停下電單車後，被告駕駛的士駛至，沒有停車，且從後撞向電單車，事主失平衡跌倒在行車路，被告則繼續將的士駛走。事主於事後由救護車送往瑪嘉烈醫院接受治療，終身須以輪椅代步，或在拐杖協助下緩步而行。案件編號：DCCC 481/2024