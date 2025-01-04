涉瞞債呃遮仔會 男警被控3罪准保

【本報訊】一名男警涉嫌於2019年4月至2021年5月期間，向警察儲蓄互助社（俗稱遮仔會）申請貸款時隱瞞財務狀況，涉款逾45萬元。男警被控兩項欺詐及一項企圖欺詐罪，案件昨在粉嶺裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至2月21日再訊，被告續准以一萬元保釋。

2‧21再開庭 共涉逾45萬 45歲被告沈詩浪，控罪書上報稱任職警員。據悉他已被停職。他被控兩項欺詐罪，控罪指他於2019年4月16日，向香港警察儲蓄互助社虛假地表示，截至當日，在申請貸款時提供的資料是準確和完整的，並且意圖詐騙，誘使該互助社向他提供總額為18萬元的貸款。

沈另被控於2021年5月24日，虛假地表示截至當日，在申請貸款時提供的資料是準確和完整的，並且意圖詐騙，誘使互助社提供總額為80,280元的貸款。

他另被控一項企圖欺詐罪，控罪指他於2020年3月11日，向香港警察儲蓄互助社虛假地表示，截至當日，在申請貸款時提供的資料是準確和完整的，並且意圖詐騙，企圖誘使互助社提供總額為19.8萬元的貸款，從而給他帶來利益，或對香港警察儲蓄互助社造成損害或有實質損害的風險。案件編號：FLCC 14/2025