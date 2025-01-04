助洗黑錢逾千萬 傀儡戶口持有人囚48月

【本報訊】一名現年44歲的男子於3年多前利用其開設的兩個銀行戶口，替一個策劃網上求職騙案的詐騙集團清洗逾1,196萬元的犯罪得益。執法部門於2021年8月展開代號「察言」的反洗黑錢行動，於全港多區拘捕6男及3女。至於該名涉案男子則於昨日在區院承認兩項洗黑錢罪，執法部門根據《有組織及嚴重罪行條例》就案件申請加刑，法官最終批准申請，並判處該漢監禁48個月。

被申請加刑 法官批准 據調查顯示，該名現年44歲的劉姓被告為傀儡戶口的持有人，曾被詐騙集團誘騙提供自己的個人銀行戶口或將戶口賣給詐騙集團，用作接收騙款及清洗犯罪得益。該詐騙集團透過利誘受害人於購物平台將指定貨品加入平台購物車，並將款項存入至指定銀行戶口以賺取佣金。

經過執法部門調查及徵詢法律意見後，先後以「洗黑錢」罪起訴當中6個傀儡戶口的持有人，包括本案被告，並發現他涉嫌以兩個銀行戶口分別清洗851萬元及345萬元的犯罪得益。執法部門會同律政司商討及徵詢意見後，認為相關的洗黑錢案件愈趨嚴重，並根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條申請加重刑罰。法庭經審視後批准申請，該名男子被加重三分之一的刑期，經考慮其他因素後，最後判囚48個月。