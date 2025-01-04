警校警署爆性侵醜聞 督察涉非禮襲擊3人

交1.5萬保釋金 排期4‧3開審 元朗警署及香港警察學院懷疑發生非禮案。一名報稱是公務員的男子，涉嫌在2023年至2024年期間，在元朗警署及黃竹坑香港警察學院，先後對3人性侵及襲擊，事主包括女警。涉案男子被控兩項非禮罪及一項普通襲擊罪，案件昨在粉嶺法院再訊。被告否認全部3罪，法庭排期於4月3日開審，預計審期3日，被告續准保釋。據悉，被告是一名於警校畢業不久的督察。

38歲男被告楊孟羲，控罪書上報稱任職公務員。據了解，被告是一名督察，於警校畢業不久，事主則包括女警。被告昨在庭上否認全部3項控罪。控方指會傳召8名證人，有閉路電視片段，但沒有被告會面紀錄。辯方則稱，除被告外，相信會有兩名辯方證人。控方另為3名事主申請在屏風後作供，辯方對此沒有反對。控辯雙方同意，審期約需3日。裁判官遂排期4月3日開審，預留4月8日及4月9日續審，期間續准被告以1.5萬元現金保釋。

被告被控兩項非禮罪，控罪指他於2024年9月9日，在元朗青山公路246號元朗警署地庫支援組辦公室B8室外走廊非禮另一人，即X。他另被控於2023年11月某日，在黃竹坑海洋公園道18號香港警察學院大操場非禮另一人，即Y。被告另面對一項普通襲擊罪，控罪指他於2024年5月2日，在元朗警署地庫巡邏小隊第一隊辦公室B21室內襲擊Z。

警員涉非禮案不罕見 警署內發生非禮案並不罕見。49歲高級警司周毅剛，被指於2024年7月至11月，在香港灣仔軍器廠街一號警察總部41樓兩度非禮一名女子，周已被停職。他被控兩項非禮罪，案件會在2月4日再訊，被告獲准保釋。而警察捲入非禮事件亦時有發生。居於紀律部隊宿舍的男警梁桂鋒，於2023年9月，涉嫌協助當時7歲的鄰居女童回她家後，藉詞檢查該單位有否漏煤氣而進屋，期間涉趁機非禮對方、上下其手撫摸其胸部及私處。他在去年受審後被判囚9個月，裁判官斥他作為警員卻知法犯法，向天真爛漫的女童埋手，行為不可原諒。案件編號：FLCC 2440/2024