首支的士車隊料3月投入服務

【本報訊】政府計劃今年為網約車平台規管訂定立法建議，運輸及物流局局長陳美寶表示，已委託交通諮詢委員會成立小組，安排下月與不同網約平台營辦商會面，聽取意見，又預告首個的士車隊最快於3月投入服務。另外，陳美寶透露，正與內地有關部門密切探討推行「粵車南下」計劃的安排。

將會面網約車平台 陳美寶日前接受訪問，談及政府規管網約車平台的工作進展，透露當局已邀請交諮會成立相關小組，陸續安排與網約車平台營辦商會面，又指會參考內地平台的操作經驗，保留一定程度的彈性。她認為，規管網約車平台的法例未必需要巨細無遺，例如可以採取發牌制度，並設置一定條款。就網約車和的士間的利益競爭，她期望以開放、耐心的態度與雙方交流，以取平衡。

的士車隊方面，陳美寶透露，首隊「領頭羊」車隊最快於3月投入服務，並會起到示範作用。她又指期望的士車隊的制度，日後可以陸續擴展至全港1.8萬輛的士。按發牌規定，中標車隊須在今年6月底前，完成籌備工作並投入服務。

至於備受關注的「粵車南下」，陳美寶指，該計劃是粵港澳大灣區「互聯互通」的重要舉措，並且與「港車北上」、「澳車北上」等政策相輔相成。她指相關的措施已提上議程，會與廣東省交通運輸廳密切溝通，並向社會公開徵求意見，以期共同推動粵港澳大灣區交通互聯互通和經濟社會的深度融合。