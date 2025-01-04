新鐵路涉款逾千億難應付 港鐵研發債抵押物業融資

【本報訊】港鐵正陸續開展多個大型新鐵路項目，消息人士指涉及的投資額逾1,000億元，惟近期土地招標不理想，港鐵現金收入未能應付龐大投資計劃。據了解，港鐵正研究發行債券、抵押旗下商場或其他物業融資。有議員則建議，政府應與港鐵研究公私營合作模式發展新鐵路，由政府負擔70%土木工程成本。

消息人士表示，港鐵2023至2027年已投入650億元更新及保養鐵路資產；2027年至2034年落成的新鐵路線，包括洪水橋站項目、屯門南延線、小濠灣站項目、東涌綫延線，以及東鐵綫古洞站，預計相關投資額達1,000億元，即涉逾1,600億元。若加入研究中的北環綫及南港島綫西段，新鐵路投資額或高達逾2,000億元。

消息續稱，港鐵現金流收入難以應付龐大投資計劃，需另覓其他融資渠道。港鐵正研究多種融資方案，例如在保留商場控制權下做按揭，或發出長30年的債券等。消息人士強調，港鐵無論舉債抑或抵押資產都是應付現金流問題，因近期地價收入不理想，例如東涌新發展區項目一度流標，須拆細重推，重申相關土地收益只是延後，料新項目完成後，港鐵規模將擴大一倍。

議員倡公私營合作發展 議員田北辰認為，新鐵路項目應以公私營合作的模式發展，土木相關工程由政府負責，機電相關部分則由港鐵負責，土木與機電工程開支比例一般為7：3。他預料，港鐵未來工程開支將超過3,000億元，其中2,100億元由政府負擔，其餘900億元由港鐵承擔。他提到，政府雖面臨財赤，但擁有數萬億元外匯儲備，具備舉債能力；建議政府可透過工務工程推展土木工程，以節省審批流程和時間，降低開支。