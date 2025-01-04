三跑管工涉索賄 被控11罪 後日答辯
【本報訊】三跑項目分判商時任管工涉嫌向紮鐵工索賄收賄逾1.6萬元，3名紮鐵工每人每日都需向該管工上交賄款或茶錢以獲繼續受僱，還收賄安排其中一人超時工作，不願支付者則遭被告當場解僱。廉政公署於昨日起訴該管工索賄等11項罪名，該管工准予保釋，並將於下周一（6日）在西九龍裁判法院答辯。
據廉署披露，被告高俊彥（31歲）為浩洲（唐氏）工程有限公司（浩洲工程）時任管工，他被控4項代理人索取利益罪名及7項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條。被告已獲廉署准予保釋，以待下周一在西九龍裁判法院答辯。
有紮鐵工拒支付 遭當場解僱
被告涉嫌於2022年4月至2023年2月期間，分別向3名紮鐵工索取每個工作天100元的賄款或不定金額的茶錢，以協助3人繼續受僱。期間，被告涉嫌向3人收取賄款共7,300元。此外，被告又涉嫌向其中一名紮鐵工收取賄款6,000元，以安排對方超時工作，從而賺取「加班工資」。涉案工人相信被告有權辭退他們，擔心失業而不情願地向被告支付賄款。其中一名工人其後因拒絕支付被告索取的3,000元賄款而遭當場解僱。
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