東九綠色集運系統擬改走線 設藍田北站

【本報訊】政府正推展東九龍智慧綠色集體運輸系統，爭取於2026年為項目招標，在2027年批出合約，並於2033年或之前完工。運輸及物流局局長陳美寶表示，局方有意更改走線，將原定途經藍田北的部分隧道改為上山路段，並增設藍田北站，料德田邨、興田邨和藍田邨約數萬名居民均可受惠。有議員歡迎當局決定，認為縮減隧道可減輕成本，並為東九龍系統帶來6萬至7萬名乘客，是雙贏做法。

政府早前向立法會提交文件，指東九龍系統全長約7公里，擬設8個車站，包括彩虹東、馬游塘、寶達、秀茂坪、順安、順利、彩雲和油塘東，連接港鐵彩虹站及油塘站。系統主要在專屬高架道上運作，由馬游塘至油塘近藍田北的一段則建議以隧道形式運作，但亦會探討非隧道形式的可行性。

部分隧道改上山路段減成本 陳美寶接受報章訪問透露，當局就東九龍系統接獲35份意向書，有建築商反映藍田穿山隧道一段成本較貴，亦有藍田居民反映無法使用隧道，故政府決定更改走線，將原定途經藍田北的部分隧道改為上山路段，並增設藍田北站，服務興田、藍田及德田3個公共屋邨共數萬居民；預計經過藍田北站後才會進入隧道部分，前往油塘站。她表示，政府對規劃方案持開放態度，稍後會向當區團體及居民作解說。

議員顏汶羽表示，昨早起已收到過百藍田區居民的支持訊息，藍田北站一直是居民及多間有意投標參與的技術承辦商之共識。他認為，增設藍田北站既可為東九龍系統額外增加約6萬至7萬的客源，縮減隧道亦可減輕成本，是雙贏的做法。車站選址方面，他建議政府選擇連德道及碧雲道。