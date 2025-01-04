食環混帳 保安缺損 機密失竊恐天下大亂

百投訴人私隱受禍連 學者斥事態危險 食環署檔案失竊事件引起軒然大波，九龍城區環境衞生辦事處辦公室的內部文件檔案疑被人偷竊，內有約100名投訴人的姓名和聯絡方法。有議員批評公營機構一再發生類似事件是不可接受，令人十分憤怒，將去信政府籲就個人私隱方面立法。該區區議員則暫未接獲求助，促食環署改善保安系統及工作流程，避免事件再度發生。有學者認為，今次食環署乃重大失職，偷竊者可能是內部人士，機密文件失竊的情況「好危險」，甚至會「搞到天下大亂」，應展開內部調查。

負責任機構需竭力保障私隱 事實上，任何負責任機構都需要尊重及保障個人私隱，政府部門更加責無旁貸。議員江玉歡認為，公營機構接二連三的發生這種事情是不可接受的，令人十分憤怒，顯示出政府對個人資料的保護不足。她將去信政府，籲就個人私隱這一方面立法。

江續稱，每次有類似的事件發生，當局都只是出來道歉，但類似事件卻屢禁不絕，這也顯示出當局不夠重視對投訴人的保護，沒有將這些資料作合適保管，對投訴人的信心其實是很大打擊。另外，江還指，除盜竊罪外，有關人士亦有機會觸犯在未獲同意下披露個人資料的罪行。

九龍城區議員黃馳在電台節目表示，暫未接獲居民求助，署方正接觸受影響人士解釋和道歉。九龍城屬舊區，居民比較關注食肆、菜檔和肉檔的垃圾處理問題，特別是對店舖處理廚餘的方式有比較多的意見，可能就此作出投訴。他希望署方可以改善保安系統或工作流程，避免再發生類似事件。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示失竊事件令人感到憤怒，導致市民對食環署信心大減，沒有管理好市民資料是重大失職。另一方面，這也一定程度上暴露出部分公營機構在人員招聘上的不足，部分人員水平良莠不齊。

偷竊者或內部人員 需徹查 此外，食環署有比較多外判人員，亦缺乏對這些外判人員的管理。陳認為，就目前情況來看，偷竊者可能屬內部人員且有機會仍在署內工作，難講不會有其他機密文件已被看到。

他認為署方應盡快展開內部調查，政府機密文件失竊的情況「好危險」，甚至會「搞到天下大亂」，或打亂政府的總體部署。陳續表示，由於該些資料屬投訴人的個人資料，若被投訴對象得知其身份，可能發生報復之類的情況，或影響投訴人的人身安全。事件中的受害者可向食環署索償，而個人資料私隱專員公署亦有義務協助受害者維權。