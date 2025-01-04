低頭族慢落樓梯遭推倒 屯門翁涉襲擊被捕

【本報訊】屯門一名中年男子，昨日下午在行人天橋落樓梯時，疑因目不轉睛看手機而被尾隨的老翁指摘造成阻礙，隨即被人從後推跌浴血。其後，雙方在行人路互相推撞拉扯，最後更雙雙倒地，老翁陷入昏迷。救護員接報趕至，把二人送院救治，老翁經救治後回復清醒，執法部門經初步調查後，以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕老翁。

路上拉扯 翁曾倒地昏迷 事發於昨日下午近2時，一名姓林（37歲）男子在屯門兆安苑通往青海圍的行人天橋，疑因一邊看手機一邊落樓梯，招至尾隨的一名老翁不滿被阻擋，於是出言指摘。林男不甘被罵，即時作出反擊，雙方因此爆發罵戰。期間，林男被人推跌倒地，導致頭部流血，地上留下點點血漬。

兩人走落樓梯後，隨即在行人路推撞拉扯，其後老翁倒地昏迷，林男見狀，慌忙報案求助。救護員接報趕至，把老翁及林男送院救治。執法部門經初步調查後，以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」，拘捕該名姓陳（67歲）老翁，並把他帶走作進一步調查。

根據目擊事件的歐陽先生提供的影片，顯示兩名男子在青海圍行人天橋旁邊的行人過路處位置互相拉扯，未幾二人雙雙倒地，其中戴口罩的老翁以手抓向男子，男子則頭部染血。當時有不少途人橫過馬路，兩人倒地一刻，有目擊的女途人不禁發出「呀」一下叫聲，當中一名女子更回頭查看，不過無人上前把他們分開，最後老翁被人按在地上。