撥亂反正：卡特後的民主黨總統

一連兩日談到，民主黨籍的美國前總統卡特，與來自共和黨的另一前總統老布殊，都在任內嘗試奉行理想主義外交，但結果都失敗收場，未能為世界帶來和平穩定或民主自由。兩人均只做了一屆任期便敗選下台，成就和評價與奉行現實主義的列根總統相距甚遠。

成功擊敗老布殊上台的民主黨籍總統克林頓，很難歸類其外交政策偏向現實主義還是理想主義，更多人覺得他根本沒有特定的外交政策或意識形態主張，只着重國內經濟與個人民望；認為只要解決了經濟問題，國內外的政治與外交問題就能迎刃而解，其名句「這是經濟問題，笨蛋！」便是這個意思。

美國在克林頓治下經濟表現強勁，貿易全球化發展迅速，造就了大量美國跨國巨企與金融、創科產業的成長，但亦加速了國內產業的空洞化，某程度助力中國發展成為世界工廠，美國的經濟霸權與文化入侵，更導致阿蓋德等反美伊斯蘭勢力的出現，惡果由下手來承受。共和黨籍的小布殊上台後即遇上911恐襲，迫令他重新奉行現實主義外交，先後出兵阿富汗和伊拉克，這段歷史之前已講過多次。

之後又輪到民主黨籍的奧巴馬執政，他可是「卡特症候群」的重症患者，終日將民主、自由、人權和道義等掛在口邊，並下令美軍逐步從阿富汗、伊拉克等地撤走，但執行起來卻力不從心，往往遭其鷹派下屬陽奉陰違。到任期末段他才驚覺中國的崛起，推出似乎為時已晚的重返亞太戰略，卻忽略了更真實的威脅其實是俄羅斯。

再跳到卡特後的第3位民主黨總統拜登，他也講民主、自由、人權，但實際上卻照抄上手特朗普的大部分現實主義外交政策，絕非卡特主義的信徒。