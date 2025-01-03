自成一家：切身感受和統好處

國台辦發言人日前表示，將繼續團結廣大台灣同胞，積極探索「兩制」台灣方案。實際上，兩岸的民間交往轉趨熱絡，為大陸提供了和統的新空間，大陸社會對如何實踐「兩制」台灣方案亦有不同看法。不過歸根究柢，讓台灣人切身感受到和統的好處，才是最關鍵的。

以「一國兩制」實現和平統一，一直是大陸處理台灣問題的最理想解決方案。但無論是早年鄧小平提出的鄧六條，還是後來的江八點和胡四點，基本思路都是在和平統一台灣之後實施「兩制」。到了2019年，國家領導人在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會講話中提出新主張，指要探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐。這些年台灣在民進黨當局管治下，兩岸根本不可能展開和平統一的政治協商，大陸方面仍強調要探索「兩制」台灣方案的實踐方式，言下之意是即使民進黨不合作，大陸也要致力推進「兩制」落實。

近年民進黨不斷推進實質台獨，但隨着中國大陸國際影響力提升，台灣的所謂邦交國買少見少，爭取加入國際組織的努力緣木求魚。從樂觀的角度而言，既然民進黨謀獨搞不出新花樣，大陸大可以反守為攻，將島內反民進黨的力量吸納過來。國民黨前主席馬英九近兩年來接連到訪大陸，又邀請大陸的大學生訪問台灣，向民進黨施加了恢復兩岸民間交往的巨大壓力。

如何實踐「兩制」，大陸官方一直未有提出具體的方案。依我來看，爭取台灣民眾支持統一，離不開好處二字。大陸當務之急是恢復兩岸人員往來，恢復和加大入口台灣農產品，讓台灣民眾切實得到好處，然後再將這種好處與和統、「兩制」聯繫起來，慢慢壯大反獨促統的力量。