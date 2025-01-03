冰鑑春秋：台灣版的尹錫悅

表面上，在美國的警告下，賴清德在這次元旦談話中，不再堂而皇之地闡述他的「新兩國論」，但骨子裏，他不僅絲毫沒有放棄與大陸對抗的論述，還更明目張膽地直接表態，無論對內對外，他都打算硬幹到底。

過去蔡英文再怎麼不情願，至少會提到一、兩次「中華民國」，以符合自己的身份，但賴清德這次索性一次都不提，通篇都是「台灣」，而對對岸均以「中國」稱呼，依舊是妥妥的兩國論。而直接把大陸視為「威權政體」，指摘大陸對台滲透認知作戰，還自詡台灣與盟友共同構建「民主保護傘」，以民主供應鏈相對大陸代表的紅色供應鏈，對抗意識之強烈，可說是民進黨執政以來的高峰。

而在對內方面，賴清德雖說大家都是一家人，期望團結，可是話鋒一轉，馬上指摘在野黨：「立法院所通過的爭議性法案，行政院有權提出覆議，提供立法院重新審視的空間，憲政機關也可聲請釋憲，透過憲法法庭判決，明確憲政分際，維護憲政秩序，逐步鞏固憲政體制。人民也有選舉、罷免、創制、複決的權利，可以匯聚更大的民主力量。」這種藉元旦談話修理在野黨，直接把政爭拉上枱面的做法，完全反映賴清德的蠻橫性格，那就是滿腦袋想的就是碾壓，根本沒考慮協商。

賴清德開口民主、閉口更大的民主，但他絲毫不遵循民主的體制，明明人民選出的民意代表已經做了決定，他就是千方百計不願接受，不肯承認自己少數的事實，還幻想繼續用罷免甚至公投的手段，來達成他所謂「更大的民主」。賴清德活脫脫就是台灣版的尹錫悅，肯定會讓台灣陷入混亂的風暴。這是台灣民主憲政有史以來最大的危機，能否順利度過，就看台灣人的民主素養了。