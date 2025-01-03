筆下風雲：到處點火 必有惡果

美國在特朗普「登基」前夕亂如一鍋粥，接連發生槍擊案，甚至在「侵侵」酒店大門外發生Tesla電動車爆炸，連串事件死傷枕藉，震驚國際。當局表明，不排除事件互有關連並涉及恐襲。很明顯，美國到處亂點火頭，仗勢欺人，已激起某些人或組織的怒火，仇恨一發不可收拾。

首先是路易斯安那州新奧爾良遊客區，一輛農夫車蓄意撞向慶祝新年的人群，最少15人死亡、逾30人受傷，司機與警員槍戰後被擊斃。警方其後在車上發現極端組織「伊斯蘭國」（IS）旗幟，又檢獲爆炸品及槍械。接着，紐約皇后區在當地周三晚上11時許，一名槍手在夜店附近開槍。當時大批人正在離開，受傷主要是青少年，槍手仍然在逃。

還有，當地元旦早上8時許，拉斯維加斯特朗普國際酒店大門外，一輛Tesla Cybertruck爆炸起火，車內司機當場死亡。車內被發現有大量煙花、煤氣罐和露營燃料，相信與爆炸有關。由於該輛電動車跟新奧爾良撞人農夫車，皆由同一出租車公司租出，當局正調查兩案是否有關，不排除為恐襲。

都說拜登政府到處挑起戰爭，燒着火頭，尤其無底線支持以色列在中東作惡，縱容默許以軍屠殺巴勒斯坦平民，必然會引起極大反彈。美國在911事件後加強國防並展開反恐報復，但隨着美軍狼狽撤出阿富汗後，其反恐防禦網漸見鬆懈。何況美國仇家實在太多，來自回教的移民人口則數量龐大，對孤狼式恐襲根本防不勝防。

特朗普對以色列的支持，比拜登不遑多讓，其反移民立場更為鮮明強硬，引起的仇恨和反彈必然更大。可以斷言，美國在特朗普上台後沒有最亂，只有更亂。而其蠻纏胡攪作風，除了恐襲不絕，甚至隨時引爆內戰。