強詞有理：注定是輸家

美國依恃霸權，動輒揮舞制裁或關稅大棒，被針對的國家往往無力反抗，只能任憑宰割。特朗普計劃對澳洲商品徵收20%關稅，澳洲人指摘「違反國際法」，其實老美眼中從來沒有甚麼國際法，他們奉行的是「朕即天下」的霸道邏輯，親密盟友也不會受到優待。加拿大被侵侵威脅徵收25%關稅，甚至被稱為「美國第51州」，澳洲又豈能例外？即使澳洲對美貿易出現逆差，也不會被輕易放過。

放眼全球，敢於反抗且有能力反抗美國霸凌的國家並不多，俄羅斯當然算一個，但其綜合實力畢竟遠遠不如美國，除了軍事上能夠抗衡，經濟上沒有多少反制能力。數來數去，當今世界只有中國才能有效反擊美國、打痛美國。

面對拜登政府不斷打壓中國科技發展，臨下台還出台了新一輪晶片出口禁令，將140家中國企業列入實體清單，同時對中國出口晶片展開「301調查」。中方迅速採取反制措施，宣布嚴控對美出口鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等相關兩用物項，並強調「任何國家和地區的組織和個人違反相關規定，將依法追究責任」；監管當局還宣布對美國AI晶片龍頭英偉達展開反壟斷調查。此外，中國四大產業協會也明確指出美國晶片「不再可靠」，呼籲內地企業改用本地生產的晶片。

中方連環出招，力度前所未有，傳達了一個很明確的訊息：你做初一，我做十五，絕不再慣着對方。有外媒評論稱，新一輪針鋒相對的貿易戰在某種程度上是對稱的，美國進一步收緊對華輸出半導體技術和器材，中國則禁止對美出口關鍵礦產和材料。而根據美國地質勘探局的報告，中國全面禁止鎵和鍺等材料出口，可能給美國經濟造成35億美元的直接損失。

經濟損失還是小事，影響軍事和科技應用才是大事。有美國國防情報公司指出，中國對美國關鍵礦產的出口禁令，將影響美軍所有軍種的武器生產，涉及1,000多個武器系統、超過二萬個零件；海軍受到影響最大，包括航母在內各種艦艇都依賴這些關鍵礦產來製造武器系統。由此可見，中方這一招確實擊中美方要害，你卡我脖子，我打你七寸。最關鍵的是，中國晶片技術不斷取得突破，再也不怕被卡脖子；反而美國要在短時間內尋找關鍵礦產的新貨源，一點也不容易。這場博弈，美國注定是輸家。