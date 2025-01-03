元旦3死車禍親屬認屍 一魂斷乘客新婚僅3日

另兩受傷巴漢重創 一人下半身失知覺 元旦日凌晨西九龍公路3死4傷嚴重車禍，其中喪生的33歲私家車巴籍男乘客，上月杪專程由英國返港結婚，詎料新婚僅3日便天人永隔。昨晨其新婚妻子與親友到殮房認屍神情哀傷，死者胞弟指將把胞兄遺體運回英國安葬，大嫂去向暫未有定案。涉事私家車上另兩名受傷巴籍男乘客，仍在深切治療部留醫，當中25歲男傷者內臟受損且下半身失去知覺，其妻子誕下早產嬰，對丈夫遭逢橫禍大感無助。

元旦日凌晨1時許，5名巴基斯坦籍男子駕乘私家車，駛至西九龍公路近奧海城時，遭懷疑突然切線之的士撼撞，私家車頓變「炮彈飛車」，擦撞右邊石壆後反彈至左邊，連掃4車再彈回路中。30歲司機Ali當場死亡，33歲及34歲乘客Nadeem和Faisal送院後不治，餘下兩名21歲及25歲乘客Farooq和Duad，經救治後留醫深切治療病房。肇事的士上一對情侶乘客經治療後出院，65歲的哥涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。

遺體將運返英國安葬 昨日早上，3名死者的遺孀、家人及親友等近50人，抵達葵涌公眾殮房辦理認屍手續，部分女眷在殮房外等候，她們情緒仍未平復，互相依靠擁抱，當中Nadeem的妻子一臉哀傷。據Nadeem胞弟透露，哥哥在英國倫敦駕的士搵食，上月29日專程返港，與青梅竹馬的妻子註冊結婚及擺酒。車禍前，他與親友食飯慶祝後，搭乘私家車回家途中遇上意外慘死，遺下新婚僅3日的妻子。胞弟表示，現正安排把兄長遺體運返英國安葬，惟大嫂去向有待決定。

涉事私家車受傷男乘客Duad傷勢嚴重，其妻子在昨日陪同死者家屬到殮房認屍。據了解，Duad盆骨和脊椎等多處骨折，部分內臟嚴重受傷，下半身沒有知覺，恐有癱瘓之虞。他曾經詢問車上其他人情況，當得悉有3人死亡後一度情緒激動。Duad的家庭情況欠佳，其妻早前剛誕下早產嬰，嬰兒因氣腫需留醫兒童深切治療部，她對丈夫遇上意外大感無助。此外，另一傷者Farooq則下半身重創，目前情況穩定。

香港少數族裔社區召集人艾歷斯抵達殮房協助，對3名同鄉在意外中離世深感悲痛，希望兩名傷者能夠早日康復。他又指，私家車司機「揸車」維生，有多年駕駛經驗，連同今次意外，一年內已有25名同鄉在涉及的士之意外中離世或重傷，他呼籲政府解決的士司機高齡化問題。