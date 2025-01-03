姦輕度智障女 獸父囚7年半

【本報訊】輕度智障的六旬漢涉嫌在屯門住所，強行與同住、同為輕度智障的22歲女兒在無使用避孕套下性交。他早前在高院承認一項強姦罪，昨被高院暫委法官郭棟明判囚7年半。郭官指被告雖為輕度智障，但應能分辨對錯，批評他利用女兒輕度智障而犯案，屬違反誠信。

應能辨對錯 官斥違反誠信 現年62歲的匿名男被告以英文字母「L.C.K.」作代號。他於2001年起依靠綜援維生。在本案中，他承認於2022年7月，在屯門某單位強姦X。X患輕度智障，案發時22歲。法官判刑時指，本案有多項加刑因素，包括事主不懂表達自己，被告作為事主的親生父親，應保護事主，結果他卻違反誠信，利用其輕度智障且在無使用避孕套下強姦她。

法官引述X的報告顯示，她於事後感無助和痛苦，常常憶起事件，睡眠亦有困難。不過，事件揭發、被告被捕後，X感到釋懷及安全。X表明不願再跟被告同住，憂慮被告會埋怨她。針對被告的報告則顯示，雖然被告的智商只有63，屬輕度智障，但相信他能分辨對錯。法官認為被告的悔意流於表面，表明不會因為被告患輕度智障而減刑，並以監禁12年為量刑起點，因被告認罪、X毋須作供，減刑至監禁7年半。

同意案情指，被告於2005年跟妻子離婚，之後被告與X於案發單位同住，前妻搬離。2022年7月5日，X致電被告前妻，指被告曾摸自己陰部、臀部和胸部，被告前妻報案。X在錄影會面下指，當晚躺在地蓆上時，全裸的被告走近，強行脫去她的衣物，先親吻她的胸部，再於沒使用避孕套的情況下強姦她。X試圖推開被告，但不成功。被告在警誡下否認犯案。案件編號：HCCC 248/2023